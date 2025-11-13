'Waar de fuck is de FIFA mee bezig?' Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 407 keer bekeken • bewaren

'Waar de fuck is de FIFA mee bezig?' Die terechte vraag stelt Arjen Lubach in zijn avondshow. Dat de wereldvoetbalbond geen ruggengraat heeft is al langer bekend, na alle corruptieschandalen en toernooien in landen die een broertje dood hebben aan mensenrechten. Dat laatste geldt inmiddels ook voor de Verenigde Staten, het land dat volgend jaar het WK voetbal mag organiseren. Dat is op voorhand al een fiasco nu Trump heeft gedreigd geplande wedstrijden uit Democratische steden weg te halen (wat hij overigens niet kan doen) en de aankondiging dat Trump-gestapo ICE hard zal optreden tijdens en rond de wedstrijden.

Desondanks onderhoudt FIFA-baas Gianni Infantino een uiterst vriendschappelijke relatie met Trump. Zo vriendschappelijk dat de Italiaan het niet kon verdragen dat Trump de door hem zo gewenste Nobelprijs voor de Vrede niet kreeg. En dus heeft de FIFA nu een eigen vredesprijs in het leven geroepen. Het is volslagen onbekend wie de juryleden zijn, óf er überhaupt juryleden zijn, er kan niet gestemd worden, maar toch wordt de prijs uitgereikt namens "alle 5 miljard voetbalfans wereldwijd". Vooraf is natuurlijk wel al duidelijk wie op 5 december de winnaar zal zijn van die prijs. Of zoals Lubach het zegt: "Een soort pakjesavond. Voor een verwende kleuter en alle volwassenen spelen het spelletje mee."

De FIFA gaat overigens nog meer prijzen uitreiken. Bij Lubach wisten ze vast de hand te leggen op de uitreiking daarvan.