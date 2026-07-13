Waar blijven de nationale en internationale crisiscomités tegen klimaatverandering en voor behoud van de natuur? (vervolg) Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 149 keer bekeken • Bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

In mijn vorige opiniestuk ging ik erop in dat de hittegolf van eind juni in Europa naar schatting twintigduizend levens kostte, aldus de Volkskrant op 7 juli. Het artikel was geschreven door Maarten Keulemans. Hij citeert klimaatwetenschapper Christopher Calahan (Indiana University), die de berekeningen online zette. In juni moeten de meeste slachtoffers zijn gevallen in Spanje, Frankrijk en opvallend genoeg in Duitsland en Hongarije. In Nederland zijn 360 mensen extra omgekomen door de hitte.

Ik schreef dat Nederland geen maatregelen had genomen na de overstromingen in Limburg in 2021. Reageerder ‘Jozias2’ op Joop attendeerde mij er, door middel van een link naar een website van de Rijksoverheid, terecht op dat Nederland wel wat doet. Zo lees ik op de website van de rijksoverheid: “Het kabinet presenteert elke 5 jaar een Klimaatplan. In dit plan staat hoe het kabinet de komende 10 jaar toewerkt naar klimaatneutraal worden in 2050. In het Klimaatplan 2025-2035 staat onder meer dat het kabinet 90% minder broeikasgassen in 2040 een logische tussenstap vindt.”

In 2025 was de uitstoot van broeikasgassen 0,8 procent hoger dan in 2024 in Nederland volgens het RIVM. Vorig jaar was de uitstoot van broeikasgassen 36 procent lager dan in 1990. In de Klimaatwet staat dat de broeikasgasuitstoot in 2030 55 procent lager moet zijn dan in 1990. Dat komt neer op een daling van 125 megaton CO2-equivalent. Tussen 1990 en 2024 daalden de emissies met gemiddeld 2,4 megaton per jaar. In 2025 was de uitstoot 1,2 megaton hoger dan in 2024. Om het doel van de klimaatwet te halen, moeten de emissies de komende vijf jaar met gemiddeld 8,7 megaton per jaar dalen.

Het punt is echter dat uitstoot van broeikasgassen nog steeds stijgen, aldus hoogleraar Mike Berners-Lee tijdens een National Emergency Briefing in het Verenigd Koninkrijk. Ik neem aan dat hij doelt op de wereldwijde uitstoot. Zie bijvoorbeeld het rapport GHG emissions of all world countries: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2025

“Since the beginning of 21st century, global greenhouse gas (GHG) emissions had followed an increasing trend mainly due to the increase in emissions from China and the other emerging economies. As a result, the atmospheric concentrations of greenhouse gases substantially increased enhancing the natural greenhouse effect, which may negatively affect the life on the Earth…

China, the United States, India, the EU27, Russia and Indonesia were the world's largest GHG emitters in 2024. Together they account for 51.4% of global population.”

De wereld is zo warm als hij in minstens 100.000 jaar niet is geweest – en niet alleen is het tempo van de opwarming hoger dan ooit tevoren in de geschiedenis, dat tempo neemt ook nog eens toe. De aarde bevindt zich werkelijk op onbekend terrein, volgens Johan Rockström, directeur van het PIK – Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Europa is het snelst opwarmende continent, stelt de Copernicus Climate Change Service van de EU. De temperaturen stijgen er sinds de jaren tachtig twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde. 2025 was wereldwijd het op twee na warmste jaar ooit gemeten. Europa had te maken met diverse intense hittegolven, en ook dit jaar is dat het geval.

In Frankrijk woedt op dit moment een enorme brand ten zuidoosten van Parijs. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nuñez is sinds het begin van het zomerseizoen in Frankrijk 32.000 hectare bos door brand verwoest. "Dat is al meer dan het hele seizoen van 2025", aldus de minister van Binnenlandse Zaken op de website van NOS 13 juli jongstleden. "We verwachten een zeer gecompliceerd seizoen", benadrukt hij daarnaast. Gisteren werden er in Frankrijk 250 branden geregistreerd, waaronder ongeveer dertig "kritieke".

De klimaatverandering leidt volgens klimaatwetenschapper Johan Rockström tot extremere gebeurtenissen met meer hittegolven, bosbranden, droogte en overstromingen. Kortom, Moeder Aarde heeft het erg zwaar door klimaatverandering en teloorgang van de natuur zoals ik ook in mijn vorige opiniestuk betoogde…

Laten wij eens kijken naar de landen om ons heen en wat wij van hen kunnen leren.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er National Emergency Briefings. Die bestaan uit vooraanstaande landelijke experts op het gebied van klimaat en natuur die aan Members of Parliament (Kamerleden) uitleggen waar we op dit moment staan, waar we naar toe gaan en wat we nog steeds kunnen doen. Ook pleiten ze voor een op televisie uitgezonden ‘emergency briefing’.

De National Emergency Briefings door vooraanstaande experts op het gebied van klimaat en natuur zouden wij in Nederland - en in andere landen - ook kunnen doen. Evenals een op de televisie uit te zenden ‘emergency briefing’.

Verder is in België onlangs een Chief Planetary Officer benoemd. Luc Bas, directeur van het Belgische CERAC (Climate Risk Assessment Centre), werd benoemd tot Chief Planetary Officer, en er zullen nog meer benoemingen in andere landen volgen. Wellicht is dit ook een idee voor Nederland?

Kortom, ik hoop dat wereldleiders zich verenigen tegen klimaatverandering en voor behoud van de natuur en het tegengaan van het verlies aan de biodiversiteit. Dat er wereldvrede mag komen, want mensenlevens en de natuur dienen gekoesterd te worden. ‘Peace is green’. Dat er naar inheemse mensen, wetenschappers en klimaatactivisten geluisterd mag worden. Dat we voor elkaar mogen zorgen en de natuur.

Hopelijk komt er gauw: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

PS met veel dank aan Astrid Fischer die in het Verenigd Koninkrijk woont en die mij attendeerde op de National Emergency Briefings.

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