Waar blijft onze iron dome?

Als er oorlog komt zijn de Nederlandse burgers onbeschermd

Terwijl de media massaal neuzelden over de terugkeer van de 130 kilometer op de snelweg en Wilders’ beweegredenen om uit het formatie-overleg te lopen, stelde professor Frans Osinga, hoogleraar Oorlogsstudies in Groningen, voor de verandering een wezenlijke vraag aan de orde: hoe verdedigen Nederland en Europa de burgerbevolking als Rusland een aanval doet met drones en ballistische raketten? Hij deed dat op NPO Radio 1. De man weet van wanten en hij heeft ook een belang want hij is behalve wetenschapper ook een hoge bij de Koninklijke Luchtmacht.

Op de luchtbescherming – kent U dat woord nog? – is de afgelopen decennia fors bezuinigd. Osinga was blij dat defensie in ieder geval een stel Patriot-raketten heeft laten staan. Voor het overige is het hier net Gaza.

Israël beschikt over de Iron Dome, een systeem van luchtafweer dat de grote meerderheid van vijandelijke projectielen tijdig neerhaalt al bleek afgelopen weekend dat de actieve hulp van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Jordanië noodzakelijk was om een ramp te voorkomen. Samen schakelden zij dertig procent van de Iranese projectielen uit. Israël werkt dan ook aan een nieuw, nog fijnmaziger, nog effectiever afweersysteem maar dat is nog niet klaar.

Daarnaast beschikt Israël over een zeer uitgebreid stelsel van schuilkelders. Iedereen weet die te vinden. Een app zorgt voor heldere instructies. Daarnaast beschikken veel mensen over een safe room in hun eigen huis.

Wij hebben weinig tot niets. Professor Osinga voegde er nog aan toe dat je tijdens een oorlog niet veilig boven je eigen troepen kunt vliegen als de drones en de ballistische raketten van de vijand daar gemakkelijk kunnen doordringen. De geschiedenis heeft geleerd: zonder overwicht in de lucht kun je een oorlog niet winnen. Wel een guerrilla-oorlog gaande houden maar niet winnen.

Momenteel zijn de westerse mogendheden niet in staat Oekraïne voldoende materiaal voor luchtafweer te leveren. Het gevolg is dat Rusland steeds meer doelen daadwerkelijk raakt: woonwijken én essentiële energiecentrales.

Mochten de zaken uit de hand lopen, dan zijn de Nederlandse burgers tamelijk weerloos tegen luchtaanvallen vanuit Rusland. De sirenes zullen wel loeien maar waar moet je dan naar toe? Het grootste bouwproject aller tijden – leerde ik precies een jaar geleden in Berlijn – is nog steeds het stelsel schuilkelders dat Hitler in 1940 liet aanleggen, nadat de Britten een redelijk succesvolle luchtaanval op de Reichshauptstadt hadden uitgevoerd. Daardoor hebben honderdduizenden de geallieerde bombardementen uit de periode 1942-1945 kunnen overleven. In Nederland zijn de bestaande schuilkelders na de val van de Sovjet-Unie geliquideerd. De regering zal nog wel een bomvrij onderkomen hebben. En de Oranjes beschikken ongetwijfeld ook over een dergelijke schuilplaats.

Waar moeten wij heen? In de kelder gaan zitten of onder de trap? De bebouwde kom uit vluchten in de hoop dat de projectielen niet op het platteland neer zullen komen? Om dan vast te zitten in de file? Wie zal trouwens de weg wijzen? Van een Bescherming Burgerbevolking is geen sprake meer.

We zullen dan zien hoe de koning boven de grond komt om de vernietiging in ogenschouw te nemen en de overlevenden te troosten. De media en de regering veroordelen de Russische terreur tegen vrouwen en kinderen in de scherpste bewoordingen. Tegen Poetins schurkenstaat past slechts de meest totale afweer.

Dat is ons voorland maar aan de formatietafel gaat het dus over 130 kilometer per uur of grenzen dicht. Als ze grenzen dicht zo belangrijk vinden, kunnen ze het beter hebben over een iron dome voor Nederland en Europa.

Besef daarbij: als de Verenigde Staten hun eigen weg gaan, dan heeft Europa te weinig atoombommen in huis voor een wederzijdse totale vernietiging van de strijdende partijen. Die dreiging werkt dan niet meer.

