Waar blijft nu de dreigende tweet van Wilders tegen Christophe Fouquet van ASML? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 500 keer bekeken • bewaren

Het is nu bijna vierentwintig uur na het schandaal en nog niemand heeft een tweet van Geert Wilders gezien? Zou hij net als premier Dick Schoof door griep geveld zijn? Is hij misschien incognito een korte rondreis aan het maken op de West Bank? Overlegt hij in het geheim met de geestverwanten van de AfD? Er moet iets bijzonders met hem aan de hand zijn.

Anders had hij als politiek dier toch de laatste uitzending van Buitenhof bekeken. Daar interviewde Maaike Schoon Christophe Fouquet, sinds kort de CEO van ASML in Veldhoven, Noord-Brabant. Zij verontschuldigde zich voor het feit dat zij net genoeg Frans sprak om de weg te vragen en interviewde de topman in het Engels. Deze beschikte over een behoorlijke woordenschat in die taal, zij het dat hij een onmiskenbaar Frans accent had. Een beetje inspecteur Jacques Clouseau, zoals op het witte doek tot leven gebracht door Peter Sellers.

Christophe Fouquet werkt al vijftien jaar bij ASML. Nog steeds heb hij de taal niet geleerd. Nu kun je wel zeggen: “Nederlander is hij ook niet geworden”, maar dat is geen excuus. Wel hier een hoog salaris beuren, wel de lusten, niet de lasten.

Nogmaals: hij werkt hier al vijftien jaar en hij heb nog steeds de taal niet geleerd.

Waar blijft de tweet van Wilders? Zo’n korte tekst waar zijn aanhangers zeker naar snakken. “Genoeg is genoeg. Naar huis met die vent”. Of begint Geert Wilders nu de jaren klimmen, zijn Fingerspitzengefühl te verliezen? Is dat het? Is hij helemaal niet ziek of op bezoek in de West Bank of Duitsland?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.