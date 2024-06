VVD'ers woest vanwege slappe houding Yesilgöz: 'Ze moet weg'

De aanstelling van een racistische PVV'er als minister van Asiel en Migratie is voor weldenkende VVD'ers onverteerbaar. Ze verwijten Dilan Yesilgöz dat ze ondanks dit politieke affront richting coalitiegenoten toch is gezwicht voor Wilders. De leider van de eenmanspartij schoof zonder overleg zijn omstreden fractiegenoot Marjolein Faber naar voren nadat zijn eerdere kandidaat Markuszower een gevaar voor de staatsveiligheid bleek. Faber is ondeer meer berucht als verspreider van gewelddadige complotverzinsels die door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk worden aangemerkt .

"Het akkoord gaan met de komst van Faber is voor mij de druppel. Ik vind dat Dilan Yesilgöz weg moet. Ze richt de partij ten gronde, althans de partij zoals ik die ken. Met het accepteren van deze mevrouw, maar ook met Reinette Klever (de beoogd PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, die bestuurder was bij de omstreden omroep Ongehoord Nederland en daar het Zwarte Pietenjournaal presenteerde, red.) vind ik dat het gewoon klaar is."

In Ter Apel, de gemeente die zo te lijden heeft onder de door Rutte IV veroorzaakte problemen met de opvang van asielzoekers, is VVD-raadslid Klaas Buigel zeer somber over de wind die gaat waaien en het totale gebrek aan vakkundige personen in PVV-kringen: "Ik ken Marjolein Faber alleen van haar botte uitspraken, dus kan niet beoordelen of de VVD moet instemmen met haar benoeming. Maar voor Ter Apel heb ik er een hard hoofd in. Al zou ik ook niet zomaar een andere naam weten van PVV-huize. Ik had wel verwacht dat ze wat meer personen achter de hand zouden hebben, maar wat er op de lijst staat, dat is het blijkbaar."