VVD'ers wanhopig door puinhoop die liegende tussenpaus Yesilgöz van hun partij heeft gemaakt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1350 keer bekeken • bewaren

De VVD verkeert in zwaar weer met de verkiezingen slechts enkele weken verwijderd. Tussenpaus Dilan Yesilgöz krijgt van alle kanten de schuld van het dreigende debacle, met peilingen die in de meest positieve scenario's uitkomen op slechts 13 tot 14 zetels. Een schril aantal ten opzichte van de 24 zetels die de partij nu heeft. Prominente partijleden spreken anoniem tegenover RTL Nieuws over een reeks blunders onder haar leiding.

De chaos binnen de VVD is volgens ingewijden het directe gevolg van Yeşilgöz' falende leiderschap. Haar keuze om een (extreem)rechts-populistische koers te varen heeft de partij van haar zogenaamde traditionele fundament afgebracht. Nederland kachelt van crisis naar crisis, veel daarvan overigens veroorzaakt of verergert door de VVD zelf, maar Yesilgöz is druk met haattweeten over Douwe Bob, het star ontkennen van de genocide in Gaza. En natuurlijk het waarschuwen voor een zogenaamd "extreemlinks" GroenLinks-PvdA terwijl inmiddels duidelijk is dat het juist de VVD is die onder Yesilgöz is opgeschoven naar ondemocratisch extreemrechts. Een invloedrijke liberaal stelt ronduit dat de vicefractievoorzitter (Bente Becker, red.), die als "kneiterrechts" wordt omschreven, feitelijk de dienst uitmaakt omdat Yesilgöz het overzicht is kwijtgeraakt.

Het vertrouwen in de partijleider is compleet verdwenen. Zelfs trouwe VVD-stemmers tonen zich massaal ontevreden: 65 procent van de kiezers uit 2023 vindt dat het niet goed gaat. Achter de schermen wordt openlijk gesproken over haar opvolging, waarbij namen als Vincent Karremans en Ruben Brekelmans rondgaan. Sommige partijprominenten pleiten er zelfs voor om na de verkiezingen de oppositie in te gaan, liever dan verder te modderen onder het huidige leiderschap van nareis-op-nareis-leugenaar Yesilgöz die eigenhandig de poorten wagenwijd openzette voor het PVV-fascisme en daar vervolgens een kabinet mee probeerde te smeden.

De wanhoop is groot. Een oud-burgemeester uit VVD-kringen vreest dat de partij kan zakken naar 10 zetels, een historisch dieptepunt. Voor Yesilgöz rest nog drie weken om een wonder te verrichten, maar binnen de partij gelooft vrijwel niemand meer dat haar dat gaat lukken. En laten we eerlijk zijn, buiten de partij ook niet.