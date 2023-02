VVD'er wilde met verzonnen #MeToo beschuldiging politieke opponent uitschakelen Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 445 keer bekeken • bewaren

Geen zuivere koffie © cc-foto: Roel Wijnants

Het zijn methodes die de Russische KGB, nu FSB, verzonnen heeft om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen, het fabriceren van beschuldigingen en 'bewijs' waar iemand zich niet tegen kan verdedigen. Kompromat heet dat. Bij de VVD in Amsterdam blijkt kompromat ook een campagne methode.

NRC onthult dat VVD-raadslid Daan Wijnants aan collega Ellis Mulder, nu stadsdeelcommissielid in Zuid, heeft gevraagd of zij een #MeToo-beschuldiging wilde verzinnen tegen een bestuurders van D66. Het potentiële slachtoffer van de campagne werd door de VVD als te lastig beschouwd en moest politiek uit de weg geruimd worden. NRC beschrijft wat er in september 2019 tijdens een strategisch overleg van de Amsterdamse VVD gebeurde:

Daan Wijnants, duoraadslid in de Amsterdamse raad, richt zich tot Ellis Mulder. Ze is ook duoraadslid, maar dan in de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid. „Kun jij geen MeToo’tje verzinnen met hem?”, vraagt hij.

„Pardon?”, zegt Mulder, „wat is dat voor seksistische opmerking?”

Wijnants: „Nou, jij bent hier nu eenmaal de enige vrouw, Ellis.”

Mulder: „Maak je een grap of meen je dit serieus?”

Wijnants: „Nee, ik maak geen grap. MeToo is helemaal in de mode en een goede manier om hem te pakken.”

Twee aanwezigen bevestigen het voorval tegenover NRC. Wijnants zelf verklaart tegenover de krant dat hij geen actieve herinnering heeft aan de suggestie, een door VVD-leider Rutte vaak gebruikte ontsnappingsmethode: "Ik sluit het niet uit, maar kan het me niet herinneren."

De geschokte Mulder vond het kompromat-voorstel van Wijnants een voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag en trachtte dat in de partij aan de kaak te stellen. Tevergeefs.

Wijnants’ suggestie ervoer zij als grensoverschrijdend. Het kwam neer op het voorstel om een onterechte beschuldiging te doen, en zo de reputatie van een collega-politicus ernstig te beschadigen. Ze heeft op verschillende momenten geprobeerd het voorval aan te kaarten binnen de VVD, zowel in Amsterdam als op landelijk niveau – zonder succes. Ruim drie jaar later wacht ze nog altijd op een – in haar ogen – fatsoenlijke reactie van de partij.

Aanvankelijk krijgt Mulder de toezegging dat de zaak serieus opgepakt zal worden maar tot haar verbijstering wordt Wijnants in 2022 zonder mankeren weer op de kandidatenlijst gezet. Dat krijgt ze een half uur voor bekendmaking te horen. Wel gebeurt er iets anders, NRC krijgt lucht van de zaak en de voorzitter van de lokale afdeling tracht Mulder onder druk te zetten de zaak te ontkennen.

Over de telefoon draagt Luijten Mulder op om tegenover de journalist te ontkennen dat er een kwestie speelt. „Als jij zegt: luister, we hebben bij de VVD allemaal keurige procedures en ik weet bij God niet waar het over gaat, dan is het weg”, zo zegt hij in een opname van het gesprek, die door NRC is beluisterd. Luijten dringt erop aan dat Mulder de journalist belt samen met een senior voorlichter van de Tweede Kamer, die inmiddels „ook op de hoogte” is. „Dat iemand even meeluistert.” In het gesprek zegt hij ook dat interim-partijvoorzitter Onno Hoes en VVD-Kamerlid Bente Becker van haar zaak weten.