VVD’er moet vertrekken na bizarre campagne over wolven met nepaccount van andere partij

Het Friese Statenlid Durk Pool (VVD) stapt per direct op, meldt Omrop Fryslân . Pool moet zijn biezen pakken nadat aan het licht kwam dat hij had getwitterd via een nepaccount van de Fryske Nasjonale Partij (FNP).

De FNP is verbolgen over de actie van Pool. “Dit gaat te ver in tijden van fake news”, stelt fractievoorzitter Sijbe Knol tegenover Omrop Fryslân. Pool zocht via het nepaccount ook actief journalisten op. De VVD’er erkent dat hij fout zat. “Het had niet gemoeten. Er zit wat frustratie over de wolven en dan doe je zulke dingen.”