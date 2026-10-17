VVD'er Van Weel en het CDA bereiden een aanslag op de vrijheid van meningsuiting voor Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 981 keer bekeken • Bewaren

Minister van Justitie David van Weel is van plan Nederland onvrijer te maken met een nieuw verbod. Het komt niet uit zijn eigen koker want een aantal jaren geleden is de toenmalige CDA-leider Sybrand van Haersma Buma er al over begonnen: het verheerlijken van terrorisme. Dat moest volgens hem verboden worden. Binnenkort behandelen de Kamers het wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijking terrorisme en terroristische organisaties.

Binnenkort komt het op de agenda.

Zelden heeft een erger wanproduct ´s-lands vergaderzaal bereikt. Aanleiding tot dit alles zijn pro-Palestina demonstraties en in mindere mate de vastplakacties van Extinction Rebellion. Die hebben ze bij rechts liever niet op het netvlies. Van Weel beperkt zich in zijn voorstel echter niet alleen tot betogingen. Ook uitingen in de (sociale) media horen er bij. Journalisten vrezen nu dat zij justitie achter zich aan zullen krijgen als zij verslag doen van gebeurtenissen die worden aangemerkt als het verheerlijken van terrorisme.

Het is de moeite waard in extenso kennis te nemen van de manier waarop overheid.nl dit voorstel onder de aandacht brengt.

Dit conceptwetsvoorstel voorziet in een strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht van het verheerlijken van terrorisme en het in het openbaar betuigen van steun aan terroristische organisaties. In het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van Strafrecht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Sr BES) zullen de volgende strafbaarstellingen worden geïntroduceerd.

1) Verheerlijken van terrorisme: Op grond van een nieuw artikel 132a Sr is strafbaar degene die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding een terroristisch misdrijf verheerlijkt waarop naar de wettelijke omschrijving levenslange gevangenisstraf is gesteld. Op dit misdrijf wordt een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de derde categorie gesteld. Een vergelijkbare strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 138b Sr BES.

2) Verspreiden verheerlijkende geschriften: Ook het verspreiden van een (door iemand anders gemaakte) afbeelding of geschrift waarin een terroristisch misdrijf wordt verheerlijkt, wordt strafbaar gesteld (voorgesteld artikel 132b Sr). Op dit feit wordt een gevangenisstraf van twee jaar of geldboete van de derde categorie gesteld. Een vergelijkbare strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 138c Sr BES.

3) Openlijke steunbetuiging aan terroristische organisaties: In het voorgestelde artikel 132c Sr wordt afzonderlijk het openlijk betuigen van steun aan een terroristische organisatie strafbaar gesteld. Aan dit misdrijf wordt een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de derde categorie verbonden. Een vergelijkbare strafbaarstelling wordt opgenomen in artikel 138d Sr BES.

Bij de toelichtingen staat nog een omineuze alinea:

Het is op dit moment al strafbaar als terrorisme wordt verheerlijkt (dat wil zeggen: geloofd of geroemd) en daarbij mensen worden aangespoord om zelf ook tot het plegen van (terroristische) misdrijven over te gaan. Het is echter niet strafbaar als terroristische misdrijven worden verheerlijkt zonder dat die verheerlijkende teksten vergezeld gaan van een oproep om vergelijkbare strafbare feiten te plegen. Met dit wetsvoorstel wordt dat in bepaalde gevallen wel strafbaar gesteld. Ook bevat het wetsvoorstel een strafbaarstelling van het openlijk betuigen van steun aan terroristische organisaties. Daarbij kan worden gedacht aan handelingen als het demonstreren met of in het openbaar dragen van bepaalde kleding met logo’s of slogans van terroristische organisaties, het zwaaien met vlaggen en het (op sociale media) uiten van waarderingen over terroristische organisaties.

Concreet betekent dit dat heel wat kritische geesten die proberen gehakt van mij te maken als ik weer eens een lelijk stuk over Hamas heb geschreven, daarmee in de toekomst een strafbaar feit plegen. Niet allemaal maar wel degenen die deze organisatie een legitieme verzetsbeweging noemen. Misschien kun je zelfs moeilijkheden krijgen als je slechts schrijft dat het met de zevende oktober niet begonnen is. De lijn tussen vergoeilijken en verheerlijken is dun. Je zou zo´n poging tot kritiek op mijn onweerlegbare woorden immers "het uiten van waarderingen over terroristische organisaties" kunnen noemen.

Wat heeft men trouwens in petto voor providers die het plaatsen van dergelijke uitingen faciliteren? Dan: straft de kadi je straks gestrengelijk als de politie opnames van je heeft gemaakt bij het scanderen van de leuze 'From the river to the sea Palestina will be free'? Die wordt immers ook door Hamas gebruikt.

Het wetsvoorstel bevat twee vage elementen: de term verheerlijken en terroristische organisaties? Wat immers moet worden verstaan onder verheerlijken? Dat is volstrekt onduidelijk. Is het al verheerlijken als je betoogt dat gezien de ontwikkelingen van de laatste honderd jaar het ontstaan van een dergelijke organisatie logisch en misschien zelfs onvermijdelijk is?

Een jaar of tien geleden bezocht ik regelmatig een rechtse Amerikaanse site, die het internettijdschrift van Islamitische Staat meteen verspreidde omdat de redactie vond dat dit de beste manier was om het publiek tegen het dreigend gevaar te waarschuwen: je moet weten waar je tegen bent. Dat vond ik ook en retweette alle edities. De inhoud was voor het grootste deel dodelijk saai maar vaak ook leerzaam. Zo werd uitgelegd dat de verrrotting van de islam pas grote vormen had aangenomen nadat op aandrang van het ongelovige Westen de slavernij verboden was. Mijn actie botst duidelijk met letter en geest van het wetsvoorstel.

Wie bepaalt dat een organisatie terroristisch is? Gezien zijn optreden in Gaza en de openlijke steun aan gewelddadige kolonisten op de Westbank zijn er argumenten genoeg om de Israeli Defense Force als zodanig aan te merken. Dat geldt trouwens ook voor de strijdkrachten van de Russische Federatie.

Nu bestaat er wel een nationale sanctielijst terrorisme. Daar staan personen op met een veelal oriëntaals klinkende achternaam alsmede een dame met de naam Daniele Hartsuyker. Hamas schittert door afwezigheid. De organisatie is wel te vinden op een lijst van de EU samen met de Islamitische Staat en de Islamitische Jihad. Natuurlijk zijn er ook de rapporten van de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid.

De vraag is dus op welke gronden justitie een organisatie als terroristisch zal aanmerken. Uiteraard hanteert ze de bovengenoemde sanctielijsten en de rapporten van de coördinator terrorismebestrijding maar dat is niet de enige bron van informatie. Ook rechters kunnen een organisatie eveneens als terroristisch aanmerken. Tip voor de vrienden van Palestina: probeer met een artikel 12 procedure de Israeli Defense Force als terroristisch te laten aanmerken.

In het voorgaande zijn alleen organisaties in het Midden-Oosten genoemd omdat die het meest in de belangstelling staan. Dat heeft te maken met specifieke kenmerken van het hedendaags racisme in Nederland. De wereld kent echter genoeg guerrillabewegingen die desgewenst als terroristisch kunnen worden aangemerkt. Neem Colombia. De extreemrechtse president van dat land, Albelardo de la Espriella, blijkt in de eerste maanden van zijn bewind zo´n halve gare, dat de guerillabeweging ELN ongetwijfeld wind in de zeilen krijgt. Het zou me niet verbazen als de FARC het vredesverdrag opzegt en weer de jungle ingaat. Heel voorstelbaar allemaal. Zullen deze zinnen in de toekomst een strafbaar feit opleveren?

Kortom: Van Weels wetsvoorstel gaat alle perken te buiten. Het is een grote bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Het valt met amendementen niet te repareren. Het moet onmiddellijk van tafel. De bestaande wetgeving biedt de staat mogelijkheden genoeg om propaganda voor terroristische daden aan te pakken. Daarvoor is dit monstrum niet nodig. Dat zorgt er alleen maar voor dat Nederland Meinungsdelikte krijgt.

Het ondersteunen van Hamas is en blijft verwerpelijk. Maar het hoort niet strafbaar te zijn. En nogmaals: two can play that game. Ook het Nieuw Israëlitisch Weekblad heeft reden genoeg dit wetsvoorstel te vrezen. Voor extreemrechtse voorstanders van het voorstel: haal je een D66 rechter voor de geest.

Alle gekheid op een stokje: het is toch triest dat ons parlement zich met dit soort ongein moet bezighouden omdat sommigen geschrokken zijn van een kolonne Arabisch ogende motorrijders. Want dat zit er achter.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen evenmin als dat bij het UWV. En evenmin de affaire rond het Groninger aardgas.

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