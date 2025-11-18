VVD'er Van Campen wint strijd om Kamervoorzitterschap van PVV-fascist Bosma Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 709 keer bekeken • bewaren

VVD'er Thom van Campen is gekozen tot de nieuwe Kamervoorzitter. Na drie stemrondes wist hij fascist Martin Bosma uit de functie te wippen. In de tweede ronde was de derde kandidaat, GL-PvdA'er Tom van der Lee al afgevallen. De 35-jarige Van Campen is de jongste Kamervoorzitter ook.

Van Campen kreeg in de eerste ronde juist de minste stemmen, maar kon na de tweede ronde opgelucht ademhalen: niet hij, maar Van der Lee viel af met de minste stemmen. De stemmen voor Van der Lee verschoven in de derde ronde vermoedelijk naar Van Campen, waardoor de VVD'er met 79 stemmen een meerderheid achter zich kreeg. Bosma kreeg uiteindelijk 69 stemmen achter zijn naam.

Martin Bosma was vanaf het begin omstreden als Kamervoorzitter. Hoewel veel mensen hem roemden om zijn "luchtigheid" en "humor" en vanwege het feit dat hij debatten niet meer tot diep in de nacht liet doorgaan, was het voor velen onverkoopbaar dat een Kamerlid afkomstig uit een fascistische partij als de PVV voorzitter kon zijn. Zo hangt Bosma de nazistische omvolkingstheorie aan, verspreidt hij de complottheorie dat er in Zuid-Afrika sprake zou zijn van een "genocide" op de witte bevolking die volgens hem ook nog eens de oorspronkelijke bevolking is, en was hij tegen excuses voor het Nederlandse slavernijverleden wat hij "gedram" noemde. Mede daarom was Bosma dan ook niet welkom bij de nationale herdenking voor het slavernijverleden, waar de Kamervoorzitter normaliter wel bij aanwezig is.

Tijdens zijn spreektijd dinsdag herhaalde Bosma nog maar eens dat hij niet van plan is om de kwalificatie "extreemrechts" toe te staan als het gaat om extreemrechtse politici. Hij had naar eigen zeggen op Wikipedia gezien dat dat een verwijzing is naar de letterlijke nazi's en dat zijn de fascisten van PVV en Forum nu eenmaal niet. Wel zei hij achter zijn besluit te blijven staan de nazistische term "omvolking" en het extreemrechtse hondenfluitje "remigratie" toe te staan.

Het is nu afwachten hoe VVD'er Van Campen het in die rol gaat doen. De Volkskrant schrijft:

Van Campen heeft, in vergelijking met zijn concurrenten, weinig dienstjaren: hij is pas 4,5 jaar Kamerlid. Hij wees er vanmiddag echter op dat de nieuwe Kamer gemiddeld ook jong is, met veel dertigers en veertigers, en dat hij in die zin de representant is van een nieuwe politieke generatie. [...] Hij beloofde de Kamer positief en met optimisme te gaan voorzitten en daarin iedereen gelijk te behandelen: ‘Mijn partij-jas gaat aan de kapstok.’ Verder beloofde hij ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt: niet alleen de goedgebekte, uitgesproken Kamerleden maar ook de wat afwachtender mensen ‘die nog zoekende zijn’.