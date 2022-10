VVD'er Ockje Tellegen stopt als Tweede Kamerlid wegens burn-out

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen verlaat de Tweede Kamer vanwege een burn-out. Dat laat ze weten in een verklaring op Twitter. Dit besluit valt haar naar eigen zeggen ‘zwaar’ en heeft ze 'niet lichtzinnig' genomen.

Eind februari zou de Kamerlid in elkaar zijn gezakt in het gebouw van de Tweede Kamer en sindsdien zou ze lijden aan een burn-out. ''Hoewel het inmiddels iets beter gaat, zijn mijn klachten niet weg en moet ik het stellen met een schijn van de hoeveelheid energie die ik gewend ben te hebben’, schrijft Tellegen. Het besluit om geen Kamerlid meer te zijn, ontstond toen ze besefte dat het doel van haar ziekteverlof – beter worden om terug te keren naar de Tweede Kamer – haar ‘werkelijke herstel in de weg stond’.