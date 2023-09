VVD’er Henk Kamp liet verwoestend fraudebeleid door onderbuik bepalen

13 sep. 2023 - 13:54

Dat dacht ik al, dat die hele foute Kamp daar achter zat, de man die eerdere (in eigen kring) furore maakte met een wreed migratiebeleid. Zijn eerlijkheid over het volgen van de onderbuik bij het bepalen van een "feitenvrij" fraudebeleid is onthutsend te noemen. Een motie van wantrouwen is wel het minste wat daaruit kan volgen. Kamp mag dan al lang weg zijn, de politieke regel is dat de ministeriële verantwoordelijkheid overgaat op de opvolger(s), dus nu Karien van Gennip als Minister van Sociale zaken. Dat een demissionair bewindspersoon nogmaals een motie van wantrouwen krijgt is niet nieuw: ik herinner me dat dit ook Minister Van Thijn overkwam. Demissionair worden is geen ontslag, maar op een motie van wantrouwen tegen een reeds demissionair minister past geen andere sanctie dan ontslag op staande voet. Dat Kamp de onderbuik schaamteloos aanvoert als argument voor beleid maakt van hem een pijnlijke karikatuur van een bewindspersoon. Dat moet maar eens goed benadrukt worden. Politici halen nog wel eens trucs uit omdat ze anders helemaal niet vooruit kunnen, maar dit gaat over alle grenzen. Het lijkt me niet ondenkbaar dat Kamp zelfs strafbaar is voor een ambtsmisdrijf, maar dat kan alleen vervolgd worden als een meerderheid van de Kamer dat steunt. Het "functie elders" van Omtzigt komt nu ook in een nieuw perspectief te staan. Wie een misdadige minister ontmaskert moet met nare consequenties rekenen, in dit corrupte land.