VVD'er Ellian nodigt zoon van wrede Iraanse dictator uit in de Tweede Kamer

Jamal Bamdadi Actief voor de mensenrechten in Iran

Er wordt gezegd dat op uitnodiging van een Nederlands parlementslid van Iraans-Afghaanse afkomst (Ulysse Ellian), de zoon van de omvergeworpen dictator van Iran, Reza Pahlavi, zal spreken in de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het is verrassend en roept veel vragen op waarom en hoe de zoon van de voormalige dictator uitgenodigd is.

In een interview in het Perzisch beweert Afshin Ellian (de vader van Ulysse) ten onrechte dat Reza Pahlavi is uitgenodigd door de Commissie Buitenlandse Zaken van het Nederlandse parlement. Echter, officiële informatie van de Tweede Kamer bevestigt dat de uitnodiging individueel is gedaan door Ulisse Ellian (VVD-fractielid) en niet namens de gehele commissie of de Nederlandse regering.

Pahlavi speelt, ondanks dat hij geen rol vervult in het verzet tegen de ayatollahs, openlijk met het idee van een terugkeer naar de troon. Zijn pogingen om de monarchie in Iran nieuw leven in te blazen, waren op een trieste manier voorspelbaar. Pahlavi, die in 1979 na de afzetting van zijn vader in ballingschap vluchtte, heeft sindsdien een leven vol rijkdom geleid, hoewel hij nooit volledig transparant is geweest over de bron van zijn enorme fortuin. In ballingschap is Pahlavi er niet in geslaagd om aanhangers te verzamelen of een georganiseerde groep of beweging te vormen en benadrukt hij dat de monarchie een opgebruikte kracht is die tot het verleden behoort en niets voor de toekomst van Iran is.

De vader van meneer Ellian beweert dat Reza Pahlavi een plan heeft om een seculiere democratie in Iran te vestigen. Maar deze zelfbenoemde 'Shah' heeft, door zijn steun aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), zeg maar de fascistische theocratische Gestapo, vijandigheid in Iran juist aangewakkerd. In een interview in 2018 verklaarde hij: "Ik heb bilaterale contacten met het leger (van het regime), de IRGC en de Basij. We zijn in communicatie. Ze verklaren hun bereidheid en tonen interesse in samenwerking met het volk."

Het zijn de IRGC en hun paramilitaire Basij die al vier decennia lang opposanten van het regime zowel in als buiten het land doodschieten, arresteren, martelen, verkrachten en andere vormen van barbarij begaan. Ze staan op de zwarte lijst als een buitenlandse terreurorganisatie in de VS en Canada.

Het voorstel van Reza Pahlavi om een rol voor de IRGC te zien, is een teken van de volslagen illegitimiteit van de monarchie. Het is dan ook geen verrassing dat demonstranten tijdens de landelijke protesten leuzen scandeerden als: "Dood aan de tiran, of het nu de Shah of de leider (Khamenei) is" en "Nee tegen de Shah! Nee tegen de ayatollahs!"

Het is verbazingwekkend waarom de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer van Nederland niet de democratische Iraanse oppositie heeft uitgenodigd, die nu een enorme internationale politieke steun geniet van links tot rechts op het politieke spectrum. Is dit een gebrek aan bewustzijn van de commissie of is het opzettelijk een politieke zet? Meneer Reza Pahlavi is uitgenodigd door meneer Ellian, lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken. Hij en zijn vader zijn voorstanders van Reza Pahlavi, en op deze manier hebben zij hun posities als parlementariër en overheidsfunctionaris misbruikt om hun ongegronde politieke doelen te bevorderen.