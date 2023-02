VVD'er De Groot biedt excuses aan voor denigrerende uitspraak over sociale huurwoningen

22 feb. 2023 - 13:17

Toch netjes dat De Groot, al dan niet onder interne politieke aandrang, excuses heeft aangeboden. Ben het ook met de eerste reactie van De Jonge eens: was liefdeloos. Opmerking past feilloos in deze hedendaagse trent van ontzettend domme borrelpraat, zoals ook woorden als Kaag, cancellen, elite, links, woke, enz. het meest klinken bij die domme, oppervlakkige en kwetsende (want ook de aangevallene kan zich daar niet verdedigen) programma's op de t.v., waarbij Voetbal/ sorry, Vandaag Inside er zelfs niet voor terugdeinst aan de lopende band propaganda te maken voor extreem-rechtse partijen en personen. Wordt aan die kant van het maatschappelijk spectrum nog nagedacht, of is dat door de hoofdredactie verboden?