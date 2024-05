VVD zenuwachtig omdat Wilders niet wil zeggen wie hij als premier wil

“Die partij wil niet dat de PVV-leider op het allerlaatste moment met een kandidaat op de proppen komt. Dat gebeurde eerder wel bij de keuze van Wilders voor verkenners en informateurs. Binnen de VVD-fractie klinkt de wens om al bij de interne bespreking van het hoofdlijnenakkoord te horen wie de beoogd premier is, zodat dit kan worden meegenomen bij de beoordeling.”

Uiterlijk 15 mei moeten de informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf de Tweede Kamer laten weten wat er terecht is gekomen van de onderhandelingen. Er wordt nog gesproken op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag is het Hemelvaart en komen de partijleiders van PVV, BBB, NSC en VVD in principe niet bij elkaar.