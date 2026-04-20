VVD zaagt aan stoelpoten Rob Jetten, Annemarie Jorritsma denkt alweer aan nieuwe verkiezingen

De VVD lijkt alweer aan te sturen op nieuwe verkiezingen. “Ik sluit niet uit dat we over niet al te lange tijd toch weer naar de stembus moeten”, aldus VVD-prominent Annemarie Jorritsma in de zendtijd voor politieke partijen (Sven op 1). Jorritsma verwijt D66 en premier Rob Jetten dat ze zich niet aan de afspraken houden.

De D66-fractie in de Eerste Kamer zal tegen de asielnoodmaatregelenwet en het tweestatusstelsel stemmen. Als de asielwetgeving daardoor sneuvelt in de senaat, dan kan het kabinet nog dit jaar vallen, denkt Jorritsma. Misschien direct maar anders bijvoorbeeld bij onderhandelingen over de begrotingen voor 2027. “Dan is duidelijk bewezen dat het gezag van Rob Jetten nog niet groot is”, voegt de voormalige minister daar vilein aan toe.

Dat D66 de asielwetten in de senaat niet steunt, was al vanaf het aantreden van het kabinet-Jetten bekend, maar Jorritsma vindt de opstelling van de partij nu opeens “zeer risicovol” en niet “netjes”. Ze onderbouwt een en ander met de volgende woordsalade:

“Je had daar een aantal afspraken voor gemaakt, dat is prima. En die afspraken waren ook op zich begrijpelijk. Maar als dan een partij zich zo vrij voelt om ongeveer alles overboord te gooien, dan gaat dat niet goed natuurlijk. En daar hoort de premier wel zijn rol te spelen.”

Het klopt dat de coalitiepartijen afspraken hebben gemaakt, al zijn die anders dan Jorritsma ze voorstelt. De partijen hebben alleen afgesproken dat de asielwetten “onverkort” worden uitgevoerd als ze in de senaat worden aangenomen. Als de wetten niet worden aangenomen, hoeven ze dus ook niet te worden uitgevoerd.