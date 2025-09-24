VVD worstelt met rechtsextremisme omdat de partij er te veel tegenaan schuurt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

De stad Den Haag was dit weekend het toneel van een orgie van fascistisch geweld maar de VVD had wat moeite om dat als zodanig te benoemen. In de talkshows en voor andere camera's draaiden kopstukken als minister van Financiën Eelco Heinen en minister van Justitie Foort van Oosten om de hete brij heen. Kee & Van Jole hebben er met verbazing naar gekeken. Kee constateert dat de partij heen en weer springt want Pauw en De Wit benoemde Yesilgöz het geweld wel als extreemrechts "maar de volgende dag weigerde Van Oosten dat aanvankelijk en nu heeft NRC ook nog onthuld dat hij daarbij een uitdrukkelijk advies van de NCTV om het juist te benoemen negeerde".

Van Jole stelt dat de partij vroeger duidelijk antifascistisch was maar nu antifascisme tot terrorisme wil bestempelen. Hij verwijst naar een beroemd voorval uit de parlementaire geschiedenis waarbij VVD-senator Baas een vuistslag uitdeelde aan een net gekozen lid van de Boerenpartij die in de oorlog met de nazi's had geheuld. "Volgens de VVD van Yesilgöz is Baas een terrorist want antifa." Van Jole stelt dat de partij onder haar leiding in de armen van de PVV is gedreven. "Dat is waarom ze niks over die demonstratie willen zeggen, dat is de vijver waar ze inmiddels zelf ook in vissen."

Kee noemt nog het voorbeeld van de andere coalitiepartij BBB die zich keert tegen de Raad van State omdat het hoogste adviesorgaan van de regering kritiek heeft op het voorgestelde beleid. Volgens Van Jole is die ondermijning van de rechtsstaat eigen aan het fascisme. "De Raad van State is er om ons burgers te beschermen tegen de macht van de regering. Deze partijen willen daar vanaf als het hen niet goed uitkomt. Ze zijn net als Trump. En dat is levensgevaarlijk. Bij de demonstratie in Den Haag zie je dat de politie optreedt om het gevaar te bezweren, gelukkig wel. De volgende stap is dat de politie niet meer ingezet wordt tegen dit soort extremisme. Dan kom je in een situatie dat alleen nog antifa er is om voor de democratie op te komen. En die zijn net tot terroristen verklaard."