VVD wil veel haast maken met bouw nieuwe kerncentrales

27 mei 2022 - 12:11

Denk dat dit de enige logische conclusie is. De Nederlands bevolking is op weg om door te groeien naar 20+ miljoen. De huidige energie infrastructuur zit echt al tegen de max aan. Nederland is daarnaast bomvol, erg klein en erg plat. We hebben geen mogelijkheid om energie op te wekken uit waterkracht. Gas, olie en kolen zijn ongewenst. Zon en wind is simpelweg niet realistisch om een heel land van energie te voorzien. In biomassa worden tot slot hele bossen verbrand dus dat is ook geen oplossing. You can't have your cake and eat it.

