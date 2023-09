VVD wil dat klimaatactivisten op de A12 harder worden gestraft, maar politie heeft daar helemaal geen tijd voor

18 sep. 2023 - 11:39

“Daarbij mag van de burgemeester geen geweld worden gebruikt. Toch zet de politie wel dagelijks het waterkanon in en worden demonstranten in soms pijnlijke houdgrepen van de snelweg afgevoerd.” De redenatie dat er ‘geen geweld mag worden gebruikt’ is een beetje te kort door de bocht. De waterwerper is een geweldsmiddel en mag worden ingezet in opdracht van de burgemeester. Ook bij het aanhouden mag zogenaamde lichte dwang worden gebruikt. Ook dat is technisch gezien geweld. Maar als de politie echt zou willen en er meer geweld mag worden toegepast dan is de hele A12 in twee minuten vrij van activisten. Dan krijg je situaties zoals bij de corona en avondklok protesten waarbij op linie met de wapenstok wordt geslagen, honden worden ingezet of de waterwerper een paar standjes harder.