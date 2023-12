VVD wil alleen ultrarechts kabinet, sluit 1,6 miljoen kiezers uit

Kee & Van Jole zaten woensdagochtend aan hun schermen gekluisterd omdat in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over de verkiezingsuitslag en het verslag van de verkenner Ronald Plasterk die aanstuurt op een kabinet met steun van PVV, VVD, NSC en BBB. Wilders trapte het debat af. Kee constateert dat de PVV-leider zich van een heel andere kant probeert te laten zien. Van Jole gelooft daar niks van en stelt dat Wilders zoals gebruikelijk leugens verkondigt.

Daarna spreken de twee over het optreden van Timmermans, Jetten en Bontenbal. Die laatste voelde VVD-leider Yesilgöz aan de tand over het uitsluiten van ruim 1,6 miljoen kiezers die op GroenLinks-PvdA stemden. De VVD stelt geen kabinet met de linkse partij te willen vormen. Daardoor blijft als optie alleen een ultrarechts kabinet over.

De twee praten ook nog over Jimmy Dijk, de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Volgens Van Jole was al bij zijn onverwachte aantreden in april duidelijk dat Dijk de opvolger zou worden van Marijnissen, "die had toen net de provinciale statenverkiezingen verloren". De twee speculeren over de koers die Dijk gaat inzetten. Kee verwacht een anti-migratiehouding, Van Jole zegt dat een dergelijke politiek mogelijk zal leiden tot een scheuring in de partij.