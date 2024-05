VVD wil 1000 euro boete voor wie afval op straat gooit, taakstraffen voor de armen

Daarom moet de boete voor het dumpen van zwerfafval naar 1000 euro. Wie dat niet kan betalen, moet een taakstraf krijgen. Dat is het voorstel van de VVD, waarover maandagavond wordt gestemd in de gemeenteraad. "We kunnen niet zomaar afwijken van de boete van 150 euro die landelijk bepaald is", erkent Jajan. "Daarom willen we het Rijk vragen of we deze pilot mogen gaan doen. Zwerfafval is in heel Nederland een probleem, laten we dan in Enschede kijken of een hoge boete werkt."