VVD-wethouder Zutphen stapt op na klachten over grensoverschrijdend gedrag

De Zutphense wethouder Laura Werger (VVD) heeft haar ontslag ingediend nadat ambtenaren eerder dit jaar klaagden over grensoverschrijdend gedrag. Volgens meldingen die binnenkwamen bij De Stentor zou Werger ambtenaren hebben geïntimideerd en gekwetst . Na publicatie trokken meer ambtenaren aan de bel en werd er een onderzoek ingesteld.

Maandag bespraken de burgemeester en andere wethouders het externe onderzoek naar Werger. De VVD-wethouder was daar niet bij. Werger is daarover naar eigen zeggen zo ontstemd dat ze vertrekt. De VVD’er meent dat ze “niet de gelegenheid” heeft gekregen “om een toelichting te geven of om mezelf te verdedigen”, meldt Omroep Gelderland.