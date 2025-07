VVD verzuimt rekening te houden met sociaaleconomische realiteit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 432 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Vakbekwame hardwerkende Nederlanders hebben geen koopkrachtwet nodig. MKB ondernemers en niet- werkenden wel.

De VVD heeft haar partijprogramma bekendgemaakt, dat door het partijcongres nog definitief moet worden goedgekeurd. De partij kiest duidelijk voor ondernemers en de hardwerkende Nederlander. Die laatste groep moeten er altijd méér op vooruit gaan dan niet-werkenden.

Dit VVD-programma had niet misstaan onder het VVD-leiderschap van Mark Rutte, toen die bezig was om alle problemen voor zich uit te schuiven waar Nederland anno 2025 in alle sectoren mee te kampen heeft.

De VVD houdt in haar programma geen rekening met de structureel blijvende toenemende schaarste aan vakmensen in alle sectoren van de samenleving. Die groep hardwerkende Nederlanders bepalen zelf hun werkgever en de hoogte van hun inkomen. Die hebben geen koopkrachtwet nodig om hun koopkracht te beschermen. MKB-ondernemers, als slachtoffers van deze gewijzigde sociaaleconomische realiteit in Nederland, juist wel. Naast alle niet-werkenden.

Met geen woord wordt in het VVD-verkiezingsprogramma gerept over het herstel van de voor de woningmarkt zeer negatieve gevolgen van de grote groep weer vertrekkende buitenlandse vastgoedinvesteerders, die na het vrijmaken door voormalig VVD-minister Blok massaal voormalige sociale huurwoningen hebben opgekocht. Zij laten straks een nalatenschap achter van veel verloederde VvE -wooncomplexen met achterstallig onderhoud, asbest en een bonus waarbij eigenaren en VvE’s slecht verzekerd zijn tegen opstal-en asbestschades. Dat is het gevolg van een politiek voorzienbare oorzaak: onderhoudskosten mogen wettelijk niet worden doorbelast aan huurders.