VVD verdwijnt verder in peiling, stemmers hebben geen vertrouwen meer in kopstuk Yesilgöz Opinie

De harde populistische koers die VVD-leider Dilan Yesilgöz heeft ingezet richt de partij ten gronde. In een nieuwe peiling van EenVandaag, uitgevoerd tussen 22 en 25 augustus, houdt de regeringspartij nog maar 15 zetels over. Bij de laatste verkiezingen waren dat er nog 24. Tweederde van de VVD-stemmers heeft geen vertrouwen meer in Yesilgöz. Haar intimiderend gedrag richting de populaire zanger Douwe Bob is daar onder meer debet aan. De excuses die ze weken later alsnog maakte voor haar smadelijke berichten waarin ze de artiest er valselijk van beschudigde een jodenhater te zijn, kwamen in de ogen van veel mensen te laat.

Een deel van hen heeft ook moeite met de houding van VVD in het Gaza-debat. Ook de samenwerking met de PVV zorgt nog steeds voor verdeeldheid: een deel vindt dat de VVD nooit met Wilders in zee had moeten gaan, anderen zijn er ontevreden over dat de partij weer wordt uitgesloten.

Met haar grillige, polariserende gedrag jaagt ze kiezers alle kanten uit. Een deel zegt naar de PVV te gaan, anderen van de rechtservleugel gaan naar JA21 terwijl de meer liberaal-democratisch gezinden naar het CDA van Bontenbal neigen. Die laatste staat in de peiling op 22 zetels en heeft er nu 5 in de Kamer. De liberale fractie van Volt ziet het zetelaantal verdubbelen naar 4. Voor D66, dat onder Jetten een rechtsere koers inzet in een poging VVD-stemmers te lokken, blijft op 10 zetels, een winst van 1 ten opzichte van het huidige aantal in de Kamer.

GroenLinks-PvdA blijft met 26 zetels in de peiling de op een na grootste partij maar weet nog geen garen te spinnen bij de chaos die het meest rechtse kabinet van na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. De rechtse kiezers blijven ondanks de rampzalige resultaten geloven in rechtse luchtkastelen. Brokkenpiloot Wilders, als leider en enig lid van de grootste partij hoofdverantwoordelijk voor de chaos, verliest 4 zetels ten opzichte van het huidige aantal. BBB groeit zelfs van 2 naar 4, wellicht met behulp van kunstmest.