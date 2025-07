VVD-tussenpaus Yesilgöz: van dwepen met asielverleden naar extreemrechtse PVV-retoriek Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

VVD-tussenpaus Dilan Yeşilgöz-Zegerius probeert zichzelf als een serieuze politica te profileren door een harde lijn in te nemen in het asielbeleid, maar dat was niet altijd zo. In 2004 schreef zij als 24-jarige student een emotioneel verhaal over haar eigen vluchtelingenverleden. Dat deed ze in de SP-nieuwsbrief van Amersfoort. Daarin pleitte zij in tegenstelling tot hoe ze er nu in staat, juist voor méér begrip en betere behandeling van asielzoekers.

In het artikel uit 2004 beschreef Yeşilgöz hoe haar familie als vluchtelingen uit Turkije naar Nederland kwam en hoe moeilijk de asielprocedure was. Zij schreef toen: "Heel lang geleden was er eens een land dat asielzoekers als mensen behandelde. Dat land heette Nederland." De huidige VVD'e, die destijds actief was binnen de SP, bekritiseerde het Nederlandse asielbeleid waar een groot VVD-stempel op zat en wees op de menselijke kant van vluchtelingen die "actief worden binnen een politieke partij, in de hoop iets te kunnen doen." Dat "iets kunnen doen" binnen een politieke partij bleek voor Yesilgöz vooral het leven zuur maken van mensen die net als zijzelf een beter leven zochten.

In het stukje schreef Yeşilgöz: "We wachten vaak dat hun leven al jaren stilstaat, wachtend in een AZC. Daar zit enorm veel levensvreugde, kennis en passie weggestopt!"