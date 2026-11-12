VVD stort Nederland in onzekerheid, dreigt tegen belastingplan te stemmen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • Bewaren

De tijd dat de VVD een verantwoordelijke bestuurspartij was, ligt ver achter ons. De partij heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we in Nederland inmiddels sneller van kabinet wisselen dan in Italië.

Nu dreigt de VVD het land opnieuw in onzekerheid te storten. VVD-fractieleider Ruben Brekelmans kondigde tijdens het Kamerdebat over het belastingplan aan dat zijn partij tegen dat plan zal stemmen als de aanpassingen van PRO en Volt worden aangenomen.

Daarmee dreigt er een ongekende puinhoop te ontstaan. Op 20 november moet de Belastingdienst weten waar de Nederlandse belastingplichtigen volgend jaar aan toe zijn.

SP-leider Jimmy Dijk herinnerde Brekelmans eraan dat de VVD eerder nog zei dat het om die reden heel slecht zou zijn om tegen het belastingplan te stemmen. “Dan kunnen we dus billboards gaan bestellen met de tekst: de VVD is onverantwoord”, aldus Dijk.

De verbijstering over de opstelling van de VVD is groot. “Het amendement van Klaver en Dassen wordt tot mythische proporties opgepompt”, constateerde Mirjam Bikker (ChristenUnie). Zij wees er, niet ten onrechte, op dat het om een miljard euro gaat: een fractie van de rijksbegroting.

Jan Paternotte (D66) verklaarde dat er 68.000 miljonairs “met de grootste vermogens” worden getroffen door de aanpassingen. Zo hoeven mensen die minder dan 3 miljoen euro spaargeld hebben, zich geen zorgen te maken. Kleine spaarders (lees: iedereen die geen multimiljonair is) gaan er juist op vooruit. Ook werkende Nederlanders profiteren van de maatregel. Zij krijgen er gemiddeld 100 euro per jaar bij dankzij de plannen van PRO en Volt.

Brekelmans wilde geen antwoord geven op vragen of de VVD in het kabinet blijft zitten. Wel filosofeerde hij hardop over een nieuwe tussenformatie.