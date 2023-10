VVD royeert Soumaya Sahla na beschuldiging van financieel misbruik Frits Bolkestein Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 590 keer bekeken • bewaren

De VVD heeft Soumaya Sahla per direct uit de partij gezet. De vrouw was regelmatig in het nieuws omdat ze veroordeeld is wegens terroristische activiteiten en daarna een protegé van oud-partijleider Frits Bolkestein werd. Een familielid beschuldigt Sahla er van dat ze de hoogbejaarde en zieke Bolkestein een fors geldbedrag heeft afgetroggeld. Dat onthult HP/De Tijd:

In een uitgebreid artikel van Ton F. van Dijk over het wonderbaarlijke verhaal van ex-terroriste Soumaya Sahla vertelt Martijn Bolkestein, neef van de oud-VVD-leider en zelf oud-VVD-Kamerlid, hoe zij financieel ‘op pijnlijke wijze’ van zijn oom heeft geprofiteerd. In een periode waarin de hoogbejaarde oud-politicus ernstig ziek was, ‘ontfutselde’ zij hem 85.000 euro. Hij betaalt niet alleen de huur van haar appartement, maar ook ‘leefgeld’ en andere ‘grote’ bedragen aan Sahla. Ook zijn er ‘onverklaarbare’ opnames van contant geld met de pinpas van de oud-VVD-leider. ‘Vreemd’, vindt Martijn Bolkestein, want zijn oom komt de deur bijna niet meer uit. Het gaat volgens de familie om ongeveer 85.000 euro aan bancaire betalingen en zo’n 20.000 euro aan contante geldopnames in een periode van ‘nog geen drie jaar’.

Sahla ontkent tegenover HP/De Tijd dat zij heeft geprofiteerd van haar mentor Bolkestein. De oud-politicus zou aangeboden hebben om haar promotietraject te betalen. "Frits zei toen heel duidelijk: dat financier ik." Dat wordt bevestigd door hoogleraar Andreas Kinneging bij wie ze promoveert: "Het was volkomen duidelijk dat hij haar betaalde en dat hij dat uit vrije wil deed, omdat hij haar wilde steunen."

Als voormalig en veroordeeld lid van de terroristische organisatie Hofstadgroep die het islamistisch fundamentalisme de rug had toegekeerd, was Sahla sinds 2011 als adviseur betrokken bij de VVD. Daarover ontstond eerder commotie. Sahla legde in januari 2022 haar functie als deradicaliserings-expert bij de VVD neer nadat Wilders daar fel tegen tekeer ging.

De NOS meldt:

"De reden voor de opzegging [van het lidmaatschap] is het zojuist verschenen artikel van HP/De Tijd, waarin de familie Bolkestein meldt dat mevrouw Sahla ons erelid Frits Bolkestein in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft ontfutseld", schrijft de VVD in een verklaring. "Wij hebben contact gehad met de familie en de juistheid van het bericht vastgesteld."