VVD Rotterdam maakt epische campagnespot

Rotterdam is het slagveld bij deze verkiezingen. Niet alleen vanwege de harde strijd tussen Nida, Denk, Leefbaar Rotterdam, PVV en natuurlijk de andere partijen maar ook vanwege de creativiteit in de campagnes. Eerst was er Nida die handig en humoristisch inspeelde op de discriminatie-praktijken bij uitzendbureau’s.

Nu is er de VVD die met een campagnespot vol subtiele humor komt. En dan doelen we niet op het pleidooi voor fijne woningen. De bril van Eerdmans, de vleugel van Baudet, het komt allemaal voorbij in de spot van de 30-jarige lijsttrekker Vincent Karremans die ook nog eens slim gebruik maakt van het feit dat de VVD in Rotterdam maar weinig stemmen trekt. Kijk de spot vooral helemaal uit want die eindigt met een typisch VVD-luchtje, voor wie z’n internet-klassiekers kent