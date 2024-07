VVD raakt in Drenthe complete raadsfractie kwijt door extreemrechtse landelijke koers

De voltallige VVD-raadsfractie in de gemeente Tynaarlo heeft zich afgesplitst van de landelijke partij vanwege diens samenwerking met extreemrechts. De drie raadsleden gaan verder onder de naam Tynaarlo Liberaal. Dinsdag is direct de eerste gemeenteraad waarin de VVD niet meer aanwezig is. Dat meldt RTV Drenthe.