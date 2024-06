VVD-raadslid met geweten stapt over naar PvdA vanwege regeringscoalitie met PVV

In Hoogeveen stapt VVD-raadslid Erica Blenkers over naar de fractie van de PvdA. Ze komt tot de opmerkelijke stap omdat de landelijke VVD onder leiding van Dilan Yesilgöz in zee gaat met de anti-democratische PVV. "Er werd altijd gezegd dat we nooit met de PVV zouden samenwerken en dat doen wel nu wel. Een enorme ruk naar rechts," verklaart Blenkers tegen RTV Drenthe. Ze heeft ook haar lidmaatsschap van de voorheen liberale partij opgezegd. "De landelijke VVD is niet meer de VVD waar ik ooit lid van ben geworden." Ze stapte over omdat ze niet wilde stoppen met het raadswerk waarvoor ze gekozen is. "De nieuwe koers die de VVD nu vaart, is niet de mijne’’, stelt Blenkers in het Dagblad van het Noorden. ,"Ik heb geprobeerd daar verandering in aan te brengen, maar moet helaas vaststellen dat dat niet is gelukt.’"