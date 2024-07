VVD-PVV/Wilders als constante factor

In de zomer van 2010, tijdens het bezoek aan het jaarlijkse, internationale poëzie- en kunstenfestival in het Zuid-Vlaamse Watou, schreef ik onderstaand gedicht. De aanleiding: de totstandkoming van het gedoogkabinet VVD, CDA en PVV, nu bijna 15 jaar geleden. Dit kabinet sneuvelde twee jaar later. Het is nu 2024. Ik schrik van de dichterlijke actualiteit. Vanaf 2 juli een PVV-kabinet met VVD, NSC en BBB. De constante factor: VVD-PVV/Wilders, maar in essentie haatdragend versus de Ander.



Gedogen