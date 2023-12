VVD, PVV, BBB en NSC gaan zich te buiten aan staatsrechtelijk vandalisme

14 dec. 2023 - 8:41

Omdat Yeşilgöz nog steeds in het kabinet zit namens de VVD liegt Rutte hier. Het kabinet staat er niet meer achter en de VVD ook niet. Het domme of de zwakte in de reactie van Rutte is zijn procedurele argument. Namelijk de 1e kamer gaat over de eigen agenda. Dat is een zwakte bod. Hij had inhoudelijk moeten reageren. Er zijn nog 100 gemeenten die nooit een vluchteling hebben opgevangen. De spreidingswet beoogt de lasten eerlijk te verdelen. Nu blijft de ellende zich opstapelen in Ter Apel en enkele andere gemeenten. Dat is het inhoudelijk argument. Daar zijn de PVV/VVD/NSC en BBB nu tegen. En dat had Rutte hen inclusief zijn eigen club en Yeşilgöz kunnen verwijten. En met zijn procedurele tekstje loopt hij om dat lelijke probleem heen.