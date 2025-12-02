VVD-prominent Annemarie Jorritsma weet het beter: kiezer echt super dom Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1450 keer bekeken • bewaren

De kiezer heeft er bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen helemaal niets van begrepen, vindt VVD-prominent Annemarie Jorritsma die haar partij zetels zag verliezen en aan de zijlijn komen te staan. Volgens Jorritsma hebben de kiezers "niet nagedacht over de consequenties van hun stem" en zich laten sturen door peilingen. Dat meldt ANP, op basis van een gesprek van de VVD'er met BNR.

"De kiezer heeft allerlei partijtjes een paar zeteltjes gegeven", aldus de voormalige VVD-minister. Vaak gaat het volgens haar om "one-issuepartijen" die met dat beperkte aantal zetels "niet zoveel kunnen bereiken". Opvallend is ook dat Jorritsma fusiepartij GroenLinks-PvdA consequent "GroenLinks" noemt. Volgens de VVD'er is er momenteel nauwelijks te formeren omdat er te veel partijen nodig zijn voor een coalitie. Zelfs staat ze volledig achter de blokkade van VVD-leiders Yesilgöz van GroenLinks-PvdA.

De linkse fusiepartij is volgens Jorritsma "een kleine partij". GroenLinks-PvdA heeft twintig zetels, slechts twee minder dus dan de VVD.