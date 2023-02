VVD ontkent blokkeren verkiezingsdebat RTL

16 feb. 2023 - 15:46

@zandb Dat is toch zo gegaan? Er was echter te weinig animo dus besluit rtl het debat te schrappen. Lijkt me ook prima. Vraag me sowieso af wat een debat tussen partijleiders uit de tweede kamer te maken heeft met de PS. Dan organiseer je een referendum over de tweede kamer. En dat staat over een paar jaar pas op de agenda bij de tweede kamer verkiezingen.