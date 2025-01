VVD negeert agenten en artsen en blijft tegen vuurwerkverbod Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 101 keer bekeken • bewaren

Tijdens de verkiezingscampagne in 2023 zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz dat ze wilde “luisteren naar de zorgen van mensen”. Of ze dat ooit echt heeft gedaan is de vraag, maar zeker is wel dat de VVD inmiddels niet meer luistert naar de zorgen van mensen.

Naar de zorgen van agenten bijvoorbeeld, die hun leven niet meer willen wagen met Oud en Nieuw. Of naar de zorgen van oogartsen die zagen dat er afgelopen jaarwisseling weer veel meer oogletsel te betreuren was. En wat te denken van de zorgen van lokale bestuurders die al jaren aandringen op een algeheel vuurwerkverbod? De VVD luistert zelfs niet naar de zorgen van de meerderheid van de bevolking die ook voor zo’n verbod is.

De NOS meldt dat de VVD niets ziet in een vuurwerkverbod. “Daarmee los je de problemen niet op”, luidt de dooddoener van Kamerlid Ingrid Michon. Ze wil eerst onderzoek laten doen naar betere bescherming van politie en hulpdiensten.