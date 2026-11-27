VVD-ministers doen waar ze het beste in zijn: liegen. ‘Dilan doet al die rollen hartstikke goed’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 135 keer bekeken • Bewaren

De VVD-top springt op de bres voor Dilan Yesilgöz. Verscheidene VVD-bewindspersonen namen het vrijdagochtend op voor hun geplaagde partijleider. Yesilgöz ligt onder vuur omdat de VVD-kiezers massaal wegrennen. Er is veel kritiek op haar stijl van politiek bedrijven. Bestuurlijk ingestelde VVD’ers nemen haar bijvoorbeeld kwalijk dat ze PRO heeft uitgesloten en zo partijbelang boven landsbelang heeft geplaatst.

Minister David van Weel (Justitie) vindt het “niet terecht dat er nu een frontale aanval op Dilan wordt gedaan over haar drie petten”, meldt het AD . “Ze doet al die rollen hartstikke goed.” Van Weel had goed nieuws voor wie hoopt dat de VVD nog verder zal wegzakken in de peilingen: volgens hem staat het partijleiderschap van Yesilgöz “niet ter discussie”.

Het AD schrijft:

“Ook minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) zei ‘100 procent’ achter Dilan te staan. „Als je kritiek hebt, prima, pak de telefoon, doe dat intern. Maar laten we dat niet aan de talkshowtafels of in de kranten doen. Ik deel de kritiek ook niet.” Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat): „Ik vind niet dat Yesilgöz te veel rollen vervult. Ik ken niemand die harder werkt dan zij. Ze doet dat op een kundige, goede en rustige manier.” Die woorden herhaalde minister Eelco Heinen (Financiën). „Ik hoor meer steun dan kritiek.””

Alleen staatssecretaris Eric van der Burg hield zich op de vlakte. “Wat mijn mening is, ga ik u absoluut niet vertellen”, zei hij tegen de wachtende journalisten.

Zaterdag is er een partijcongres van de VVD. Er is op die dag geen ruimte voor kritiek op Yesilgöz. Voorafgaande aan het ontbijt (!) is er een kwartier ingeruimd voor de behandeling van moties van leden. Die moties moesten weken geleden al ingeleverd worden.