VVD-miljonair legt het nog een keer uit aan communistische zoethoutstengel Dolf Jansen

Bij Spijkers Met Koppen schoof deze zaterdag een VVD-miljonair aan om uit te leggen hoe het allemaal dreigt mis te gaan nu de vermogenden iets meer belasting lijken te moeten betalen. “Nu willen ze de kloof tussen arm en rijk dichten met mijn geld. Ik heb daar keihard voor geërfd.”

Aan de hand van voor iedereen invoelbare voorbeelden legde de VVD'er de reikwijdte van de maatregelen uit. “Stel je hebt twee miljoen in aandelen en een rendement van een ton. Dan betaal je straks 700 euro extra aan belastingen. Dat is gewoon een hele lunch. Zonder wijnarrangement natuurlijk, maar toch. Ook het schenken op papier wordt aangepakt. Hoe moet ik straks mijn kinderen nog een half miljoen geven zonder dat ik het zelf kwijtraak?”