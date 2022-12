VVD maakt van Nederland een tweede Polen

Van Jole vertelt dat staatssecretaris Van der Burg (VVD) aan de wet wil vasthouden. "Dat gaat tot een hausse aan zaken leiden, die vaak gewonnen zullen worden. Het betekent een lading extra werk voor de rechterlijke macht, de IND, het is een nieuwe crisis die in de maak is." Van Jole wijst er op dat dit effect van de wet al van tevoren werd voorspeld. "Nu gaat de VVD de rechters de schuld geven. Daarmee tasten ze rechtsstaat aan. Het doet denken aan wat er in Polen is gebeurd waar de conservatieven uiteindelijk de rechterlijke macht zijn gaan uitkleden."