VVD maakt heisa om de heisa

In Den Haag lopen de spanningen op rond de asielpolitiek, constateert politiek duider Peter Kee in de laatste aflevering voor het reces van de wekelijkse commentaarrubriek Kee & Van Jole. Hij vindt het wel merkwaardig dat de VVD er zo hard in gaat. De andere coalitiepartijen zeggen ook dat er niet zoveel aan de hand is. Van Jole vermoedt dat het vooral rumoer voor de bühne is om de aandacht af te leiden van andere problemen en de kiezers het idee te geven dat er fel gestreden wordt op het gebied van migratie. "Ze kijken heel goed naar reality-tv, daar hebben mensen ook voortdurend het idee dat al die spanning echt is."