VVD-logica: GL-PvdA uitsluiten is prima, maar uitsluiting van de VVD getuigt van ‘tunnelvisie’

“Met capabel bestuur zorgen we voor rust”, beloofde de VVD vorig jaar in haar verkiezingsprogramma. Het resultaat is bekend. Nederland wordt ‘geregeerd’ door een onmachtig minderheidskabinet omdat VVD-leider Dilan Yesilgöz per se GroenLinks-PvdA buiten de regering wilde houden.
De stad Utrecht krijgt enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen een college van GroenLinks-PvdA en D66. Deze coalitie kan rekenen op 23 zetels, een meerderheid in de raad. De lokale VVD is daarover in alle staten.
In haar kritiek op de vorming van een nieuw college valt de VVD niet te betrappen op enige consistentie. De partij die begin april nog klaagde dat het verslag van de verkenner “als een klap in het gezicht van onze kiezers” voelde, jammert nu in een ‘statement’ dat GroenLinks-PvdA en D66 niet naar het advies van de verkenner hebben geluisterd. De verkenner had namelijk geadviseerd om een brede coalitie te vormen. GroenLinks-PvdA en D66 spraken weliswaar met het CDA en de Partij voor de Dieren, maar die partijen vielen gedurende de vorming van een nieuw college af.
Nog erger vindt de VVD Utrecht het dat zij “op voorhand is uitgesloten door GL-PvdA”. “Dit is geen open en zorgvuldige formatie, maar politieke uitsluiting en tunnelvisie”, schuimbekt de partij. Misschien toch eens contact opnemen met partijleider Dilan Yesilgöz, bekend van... checkt aantekeningen... politieke uitsluiting en tunnelvisie?
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