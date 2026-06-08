VVD-logica: GL-PvdA uitsluiten is prima, maar uitsluiting van de VVD getuigt van ‘tunnelvisie’

In haar kritiek op de vorming van een nieuw college valt de VVD niet te betrappen op enige consistentie. De partij die begin april nog klaagde dat het verslag van de verkenner “als een klap in het gezicht van onze kiezers” voelde, jammert nu in een ‘statement’ dat GroenLinks-PvdA en D66 niet naar het advies van de verkenner hebben geluisterd. De verkenner had namelijk geadviseerd om een brede coalitie te vormen. GroenLinks-PvdA en D66 spraken weliswaar met het CDA en de Partij voor de Dieren, maar die partijen vielen gedurende de vorming van een nieuw college af.