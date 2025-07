VVD: links moet meer werk maken van uitbuiting Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 366 keer bekeken • bewaren

Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma, waarin ze terugkeert naar haar roots, het rijker maken van rijke Nederlanders, waarschuwde de VVD linkse partijen om zich daar niet tegen af te zetten. “Als links wil meeregeren, moet het echt af van die fetisj voor de zwakkeren in de samenleving. We moeten wel realistisch blijven.”

Het VVD-programma zet zich in voor de ‘hardwerkende Nederlander’. Daarmee worden mensen bedoeld die veel geld verdienen. Zij hebben daarom recht op douceurtjes. Niet-hardwerkende Nederlanders zijn te herkennen aan hun krappe bankrekening. Zij verdienen straf. “Als iets geld oplevert, is het per definitie lovenswaardig”, stelt het programma. “Dus alle regels die het verdienen van geld belemmeren, willen we schrappen. En wie geen geld heeft, mag logischerwijs ook niet klagen over het verlagen van uitkeringen. We moeten wel realistisch blijven.”

“De directeur van een uitzendbureau verdient veel geld, dus dat is een hardwerkende Nederlander die we niet met regels moeten lastigvallen”, legde VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz uit tijdens de presentatie. “Maar de Roemeen die in een slachthuis bloed opveegt, krijgt een schijntje, dus die werkt niet hard. Bovendien is het geen Nederlander. Arbeidsmigranten zijn als kauwgom: eventjes lekker, maar op een gegeven moment is de smaak eraf en dan moet je ze uitspugen, niet doorslikken. Vandaar ons voorstel om afgewerkte arbeidsmigranten terug te sturen. Op kosten van de gemeenschap uiteraard, niet die van het hardwerkende uitzendbureau. We moeten wel realistisch blijven.”

Knieval

Klaas Dijkhoff, die de taak heeft om zijn partij een knuffelbaar imago aan te meten, waarschuwde PvdA-GL-leider Frans Timmermans om zich niet af te zetten tegen het VVD-campagnespeerpunt: “De vorige keer heeft links zich afgezet tegen het migratiebeleid van de VVD, waardoor we genoodzaakt waren met de PVV in zee te gaan. Ik roep Timmermans op: laat dat niet nog een keer gebeuren. Polariseer niet op uitbuiting, maar kom ons tegemoet. We moeten wel realistisch blijven.”

“Neem een voorbeeld aan mijn goede vriend Lodewijk Asscher, die in het kabinet Rutte 2 zo enthousiast de sociale werkplaatsen de nek om heeft gedraaid. Zonder zo’n knieval zijn we gedwongen weer met de PVV te regeren. Niet dat we daar zin in hebben, echt niet, nee echt niet, heus niet, werkelijk niet, maar Timmermans kan ons geen andere keuze laten. Onze hardwerkende achterban pikt het niet langer dat ze voortdurend geschoffeerd wordt door radicaal links beleid. We moeten wel realistisch blijven.”

Aan de talkshowtafels gaven Caroline van der Plas, Joost Eerdmans, Jort Kelder en Wybren van Haga de VVD groot gelijk. De voortdurende obsessie van links met klaplopende lutsers die denken recht op zorg te hebben, zou een gevaar voor Nederland zijn, die grensde aan landverraad. “Mensen met schulden moeten gewoon een douw na krijgen”, schamperde Kelder. “Hadden ze de kachel maar uit moeten laten en stoppen met medicijnen kopen. Het is echt onbegrijpelijk dat extreem-linkse partijen naar dat soort lieden omkijkt. Dan verdien je het ook niet om mee te regeren. We moeten wel realistisch blijven.”