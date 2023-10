VVD-Kamerlid wordt lobbyist voor vermogensbeheerders

Het AD schrijft: “Van Wijngaarden zit ruim zeven jaar in de Tweede Kamer voor de VVD en voerde onder andere het woord over justitie en Groningen. Hij gaat op 1 november in dienst bij branchevereniging Dufas. Omdat tegen die tijd het verkiezingsreces is begonnen, zal hij niet meer worden vervangen. Van Wijngaarden zal ook geen gebruikmaken van wachtgeld.”