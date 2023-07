VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wil na verkiezingen een extreemrechtse coalitie vormen met de PVV

De VVD moet bij de komende Kamerverkiezingen een extreemrechts blok tegenover de Groen-Rode samenwerking zetten. Dat zegt de rechtsbuiten van die partij Ruben Brekelmans in en gesprek met EW. Voor Brekelmans is er maar één onderwerp dat echt telt, en dat is zoveel mogelijk vluchtelingen buiten de deur houden. Wilders is voor hem de coalitiepartner waarmee hij die droom kan verwezenlijken.