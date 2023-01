VVD is zo bang is voor Wilders dat ze doen wat hij zegt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 255 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole zijn terug na het kerstreces dat volgens Van Jole een van de rustigste kerstrecessen uit de geschiedenis is. Kee beaamt dat: "Normaal gesproken is er altijd nog wel een ruzie die voortwoekert maar het bleef overal stil." Mede daardoor kwam het vertrek van Gert-Jan Segers als leider van de ChristenUnie als een donderslag bij heldere hemel. "Ik zag dit totaal niet aan komen," bekent Kee. Hij was door een contact wel gewaarschuwd dat er een politiek leider zou opstappen maar had niet aan Segers gedacht.

Volgens Van Jole is het vertrek daardoor op het juiste moment gekomen. "Je ziet dat Bikker nu overal groot nieuws is. Dat zou in een andere tijd met meer nieuws niet het geval zijn." Volgens Van Jole heeft Bikker de taak om de ChristenUnie groter te maken. "Het is natuurlijk nu al de grootste christelijke partij omdat het CDA in handen van McKinsey is gevallen. De vraag is wel of zij de grootste religieuze groep in Nederland, de katholieken, zal weten aan te spreken."

Ook gaat het nog over het brisante interview dat Soumaya Sahla aan het AD gaf waarin het spraakmakende VVD-lid vertelt hoe ze door de partij voor de bus is gegooid. Sahla was 16 jaar geleden betrokken bij de Hofstadgroep en daar ook voor veroordeeld. Inmiddels heeft ze haar leven gebeterd en is de partij binnengehaald door oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Wilders ontdekte dat en begon een campagne tegen haar. De VVD dumpte haar vervolgens. In het interview vertelt ze wat haar overkwam. Kee stelt dat het zeldzaam is dat een interne kwestie is zo in de openbaarheid komt. "Ook dat je kunt meelezen met het sms-verkeer, ik heb het met rode oortjes gelezen."