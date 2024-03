De VVD staat weer bovenaan de Politieke Integriteitsindex van Follow The Money. Geen enkele partij is betrokken bij zoveel affaires. “Opvallend is dat bij de VVD veel zaken om vastgoed draaien”, constateert Juan van De Marker in een video. Op de tweede plaats van de Politieke Integriteitsindex staat Forum voor Democratie. Dat is extra knap omdat de fascistische partij maar een beperkt aantal volksvertegenwoordigers heeft.