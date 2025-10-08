VVD is het contact met de gewone rijke Nederlander kwijtgeraakt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere woensdag de politieke ontwikkelingen van deze week. Is Pieter Omtzigt bezig aan een comeback? Hij spreekt op een symposium van zijn partij. Van Jole: "Er staat nergens waar dat symposium precies is, wel dat het uitverkocht is en er online gekeken kan worden. De sprekers zijn vrienden van hem. Ze worden net samen met Sint Pieter gepresenteerd als beschermers van de rechtsstaat. Terwijl er sinds de Tweede Wereldoorlog geen politicus is geweest die de rechtsstaat zo beschadigt heeft als Sint Pieter."

Daarna gaat het over de problemen bij de VVD. Kee zegt dat de onvrede groot is maar de meeste leden hun lippen nog stijf op elkaar houden. "Dat is de cultuur bij de VVD, elkaar niet afvallen." Van Jole stelt dat de teloorgang van de VVD nog te veel aan Yesilgöz wordt toegeschreven. "Het was Rutte die geen aandacht aan ideologie wilde geven. Hij heeft van de partij een lege huls gemaakt."

Vervolgens praten de twee over de tv-debatten. Kee: "Dat is een ideale manier voor de minder goed geïnformeerde kiezer om een keuze te bepalen." Van Jole vindt de debatten meer een circusact.