VVD houdt rookverbod voor jongeren tegen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 841 keer bekeken • Bewaren

VVD-minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil niet overgaan tot een rookverbod voor iedereen geboren na 2008, zoals in het Verenigd Koninkrijk wel is ingevoerd. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens de VVD-politica is zo'n extra wettelijke maatregel bedoeld om jongeren ervan te weerhouden hun gezondheid ernstige schade toe te brengen niet nodig, omdat ten eerste te veel jongeren roken en ten tweede veel van hen geen sigaretten maar illegale vapes gebruiken.

Om diezelfde reden ziet Hermans geen heil in een verbod op vapes voor eenmalig gebruik als oplossing om roken tegen te gaan, omdat de meeste van die vapes nu ook al illegaal worden gekocht. Verder vindt ze dat het niet aan Nederland is om het goede voorbeeld te geven, omdat bij gebrek aan eenduidige Europese wetgeving hierover "meer mensen nicotine gaan kopen in grensgebieden in Duitsland en België".

Het is een bijzondere logica die Hermans hanteert bij haar weigering geen rookverbod in te stellen. Trek je die lijn door, zou je ook kunnen zeggen dat het onzinnig is om inbraak bij wet te verbieden omdat er te veel inbrekers zijn die ook nog eens op illegale wijze spullen ontvreemden.

In de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen stonden onder meer slogans als "We zetten in op de gezondste generatie ooit" (D66) en "[we] willen een generatiegebonden rookverbod waarbij we roken stapsgewijs verbieden" (CDA). Maar in het kabinet-Jetten is zoals altijd de wil van de VVD leidend.