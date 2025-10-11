VVD, hoe ga je dat in godsnaam marketen?

De VVD begint zich in een vrije val en dat is helemaal niet zo erg, tenzij je een verstokte VVD'er bent dan. Het valt ook niet mee om de partij weer op de rails te krijgen. Je zal maar een marketingstrateeg zijn belast met die helse klus. Want hoe zet je een product in de markt als er helemaal geen product meer is?