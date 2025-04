VVD heeft nu het rijk alleen en dat voelt de burger Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 335 keer bekeken • bewaren

Het is reces en dan is er op politiek gebied normaal gesproken weinig te beleven maar van ‘normaal’ is geen sprake meer. Dus schuiven de Haagse insider Peter Kee en politiek beschouwer Francisco van Jole gewoon aan in de studio van De Nieuws BV.

Allereerst praten ze over het oneindige conflict in de Partij voor de Dieren. Vorige week stapte de Rotterdamse raadsfractie uit de partij, volgens eigen zeggen vanwege de militaristische koers van de Haagse fractie omdat die instemt met het Europese plan om de defensie te versterken. Nu schreven twee senatoren, waaronder Nico Koffeman, een opiniestuk in het AD met soortgelijke strekking.

Kee vertelt hoe de partijleiding tracht dit conflict binnenskamers te houden maar dat lukt vooralsnog niet. Hij wijst er op dat deze vleugel in de partij net voor de vorige verkiezingen ook al trachtte Esther Ouwehand af te zetten. “Ze stonden toen op 10 zetels in de peilingen en zakten daardoor naar 4 of 5 zetels.”

Van Jole vertelt dat Koffeman uit de SP afkomstig is en standpunten inneemt die in een deel van die partij heersen. “Daarbij zijn de NAVO en VS de oorzaak van alle kwaad in de wereld. Koffeman keerde zich ook tegen het associatieverdrag met Oekraïne en tegen het NAVO-lidmaatschap van dat land. Terwijl de oorlog waarschijnlijk nooit was uitgebroken als Oekraïne lid van de NAVO was geweest.”

Daarna gaat het over de problemen in de coalitie. Kee vertelt dat de VVD kennelijk slecht heeft onderhandeld omdat de burger plots toch duurder uit is en het begrotingstekort stijgt. Van Jole ziet dat anders: “Het is voor het eerst dat de VVD regeert zonder andere partij die de koers intoomt. Je ziet dat nu alle wensen van het bedrijfsleven worden vervuld. Dat heeft tot effect dat de burger duurder uit is.”

Tot slot gaat het nog even over NSC. Die partij staat in de laatste peiling op 1 zetel. Van Jole vraagt zich af hoe dat kan. “Wat moet er nog gebeuren om ook die kiezers in te laten zien dat het een mislukt experiment is?’