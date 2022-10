'VVD heeft belang bij het voortduren van de asielcrisis' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole buigen zich weer over de Haagse politiek, zelfs nu die met reces is. En natuurlijk over de media. Wat denkt Peter Kee, als smaakmaker achter de schermen van Op1, bijvoorbeeld van de actie van de klimaatactivist bij de concurrentie? Daar lijmde een gast zich vast aan tafel. "Prachtige televisie natuurlijk. Eindelijk gebeurt er weer eens iets," vertelt hij glunderend.

Van Jole zegt dat de klimaatactivisten in de musea een belangrijke vraag opriepen: waarom bescherm je die kunstwerken wel en de planeet niet? "Uiteindelijk gaat het er ook om dat die kunstwerken veel geld waard zijn."

Daarna gaat het over de asielwet die tegengehouden wordt door de VVD. Kee legt uit wat de eisen zijn van de VVD. "Ze willen in plaats van dwang te gebruiken bijvoorbeeld beloningen geven aan gemeenten die asielzoekers opnemen." Van Jole ziet daar beleid achter: "Welke gemeentes hebben dat geld nodig? Niet die plekken waar rijke mensen wonen." Hij stelt dat de VVD het wel kan gebruiken dat het debat steeds over asielzoekers gaat. "Daar zijn mensen gemakkelijk bang mee te maken. Bovendien komen er verkiezingen aan en wil de VVD niet leeggegeten worden door bijvoorbeeld de PVV".